Rusya Mariupol’de Azovstal fabrikasından 80 sivilin tahliye edildiğini açıkladı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünya anbean tahliyeleri takip ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 80 sivlin tahliye edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 80 sivilin tahliye edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin fabrika sahasından sivillerin güvenli tahliyesi için insani koridor açtığı ve "sessizlik rejimi" sağladığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimi sayesinde Mariupol'de Azovstal fabrikası sahasından Ukraynalı milliyetçilerin elinde bulunan kadın ve çocuklar dahil 80 sivili kurtarmak mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.
Serbest kalan sivillerin Bezimennoye yerleşim birimine tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kimselere kalacak yer, gıda ve tıbbi yardım yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Azovstal fabrikasından Rus askerleri tarafından tahliye edilen siviller arasından Kiev yönetiminin kontrol ettiği bölgelere gitmek isteyenlerin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz ve akşam saatlerinde Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası konutlarında bulunan 25 ve 21 kişilik 2 grup sivilin insani koridoru kullanarak çıkış yaptığını bildirmişti.
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