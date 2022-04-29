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ABD'den açıklama: Rusya Donbas'ta da planladığı takvimin gerisinde kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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ABD’den açıklama: Rusya Donbas’ta da planladığı takvimin gerisinde kaldı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Donbas operasyonunda da planladıkları takvimin gerisinde kaldığını söyledi.

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