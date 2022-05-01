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ABD'li dergiden Biden hakkında flaş değerlendirme! Biden Rusya-Ukrayna savaşını dünyaya yayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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ABD’li dergiden Biden hakkında flaş değerlendirme! Biden Rusya-Ukrayna savaşını dünyaya yayacak

ABD merkezli Foreign Policy dergisi Rusya-Ukrayna savaşını ve Biden'ın politikalarını değerlendirdi. Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Foreign Policy dergisi, Washington'ın Ukrayna savaşı politikasındaki "risklere" dikkat çekti. Biden yönetimi ve ABD'ye koşulsuz destek veren ülkelerin Rusya baskısının arkasında savaşın dünya çapında bir çatışmaya dönüşmesi amacını güdüyor olabilir.

HIRSH: BIDEN RUSYA UKRAYNA SAVAŞINI KÜRESELLEŞTİRİYOR

Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi.

BIDEN BAŞLARDA TEMKİNLİYDİ AMA ŞİMDİ...

Yazıda Biden'ın başlarda NATO ve ABD'yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi.

BIDEN'IN O SÖZLERİ...

Makalede, Biden'ın Ukrayna'ya destek ile "Rus saldırganlığını cezalandırmayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı" amaçladığına yönelik sözlerine yer verildi.

BAZI KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMIŞ OLABİLİR

Uzmanların görüşlerine başvurulan makalede, ABD ve Batılı müttefiklerinin bazı kırmızı çizgileri aşmış olabilecekleri aktarıldı. Biden'ın, Washington'un Moskova ile nükleer bir savaştan kaçınılmasına yönelik politikayı arka plana itmiş olabileceği endişesine yer verildi.

Köşeye sıkışan Rusların nükleer silaha sarılabileceği, bu durumda herkesin kaybedeceği, "dönüşü olamayan bir viraja" girileceği uyarısı yapıldı.

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