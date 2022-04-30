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ABD'den Rusya'yı çıldırtacak adım! Ukrayna askerleri Almanya'da eğitiliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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ABD’den Rusya’yı çıldırtacak adım! Ukrayna askerleri Almanya’da eğitiliyor

Rusya Ukrayna Savaşı'nın perde arkasında yaşananlar tek tek deşifre oluyor. Rusya'yı kızdıracak yeni açıklama ABD'den geldi. Pentagon (Savunma Bakanlığı) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya’da eğitim vermeye başladığını duyurdu.

Günlük basın toplantısında Kirby, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim." dedi.

160 KİŞİLİK EKİP DEVREDE

Kirby, eğitimin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna'dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti.

SAVAŞTA YENİ BOYUT

Sözcü, savaşın Donbas'ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD'nin yakın zamanda Ukrayna'ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, "Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler" üzerine olacağını vurguladı.

"HEPİMİZ ONUN AHLAKSIZLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞABİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi.

ZELENSKİY: RUSYA İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI YÜKSEK RİSK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti.

Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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