ABD’den Rusya’yı çıldırtacak adım! Ukrayna askerleri Almanya’da eğitiliyor

"HEPİMİZ ONUN AHLAKSIZLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞABİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi.





ZELENSKİY: RUSYA İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI YÜKSEK RİSK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti.

Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.