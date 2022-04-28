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Rus ordusu mu NATO ordusu mu? Hangisi askeri olarak daha güçlü? İngiltere'den açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Rus ordusu mu NATO ordusu mu? Hangisi askeri olarak daha güçlü? İngiltere’den açıklama

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada Rusya ve NATO ordularını kıyaslarken "NATO askeri güç olarak Rusya'dan daha üstün" ifadelerini kullandı. Wallace ayrıca Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanacağı iddialarına inanmadığını söyledi. İşte detaylar...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinin kendini sarsmadığını belirterek, hem İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı bulunduğunu hem de NATO'nun Moskova karşısında askeri güç olarak daha üstün olduğunu söyledi.

YILDIRIM HIZIYLA MİSİLLEME

Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.

"PUTIN NÜKLEER SİLAH KULLANMAZ"

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.

"İŞGAL PEK İYİ GİTMİYOR"

Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya, Ukrayna'ya yapılan büyük silah yardımlarının çatışmayı alevlendirdiğini savunarak, ABD'den silah göndermeyi bırakmasını istemişti.

Putin de 27 Nisan'da St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." demişti.

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