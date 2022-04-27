Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklama! Batıdan gönderilen silahları füzelerle vurduk

Hava savunma füze sistemleriyle farklı yerlerde Ukrayna'ya ait 18 insansız hava aracını, bunun dışında İlyiçevka yerleşim biriminde havada Toçka-U taktik füzesini vurduklarını bildiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 141 uçak, 110 helikopter, 607 insansız hava aracı, 273 hava savunma füze sistemi, 2 bin 596 tank ve zırhlı araç, 296 çok namlulu roketatar, 1134 obüs ve havan topu, 2 bin 413 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.

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