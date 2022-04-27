Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklama! Batıdan gönderilen silahları füzelerle vurduk
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, batı ülkelerinin Ukrayna'nın savunulması için gönderdiği silahların vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 59 askeri unsurun vurulduğu belirtilirken, füze ve topçu birliklerinin 573 hedefi ateş altına aldığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarları uzun menzilli 'Kalibr' füzeleriyle vurduklarını bildirdi.
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanımını sürdürdüklerini anlatan Konaşenkov, "ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna askeri birliklerine sevk edilen büyük parti yabancı silah ve mühimmatın yer aldığı Zaporijya alüminyum fabrikası sahasındaki hangarlar denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle yok edildi." ifadelerini kullandı.
Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 59 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 573 hedefi ateş altına aldığını belirtti.
Hava savunma füze sistemleriyle farklı yerlerde Ukrayna'ya ait 18 insansız hava aracını, bunun dışında İlyiçevka yerleşim biriminde havada Toçka-U taktik füzesini vurduklarını bildiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 141 uçak, 110 helikopter, 607 insansız hava aracı, 273 hava savunma füze sistemi, 2 bin 596 tank ve zırhlı araç, 296 çok namlulu roketatar, 1134 obüs ve havan topu, 2 bin 413 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.
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