Rusya’dan flaş karar: Gazprom iki ülkeye gaz akışını durduruyor

PUTİN, MART AYINDA DOĞAL GAZ SATIŞI ÖDEMELERİNDE RUS RUBLESİNE GEÇME PLANINI DUYURMUŞTU

Rusya ile doğal gaz tedarik sözleşmesi bu yılın sonunda sona erecek olan Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'a gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini ve sözleşmeyi uzatmayacağını duyurmuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'den yapılan açıklamada ise "Polonya'nın bugün yeni ödeme sistemi ile doğal gaz sevkiyatına ilişkin ödeme yapmak zorunda olduğu" belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin, taleplerin tam olarak karşılanmaması durumunda gaz arzını kesmekle tehdit etmişti.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.