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Haberler Dünya Haberleri Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile anlaştı: 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak

Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile anlaştı: 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile anlaştı: 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak

Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

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