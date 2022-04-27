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Son dakika: AB'den Rusya'ya karşı flaş hamle! Rus fosil yakıt dönemi sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Son dakika: AB’den Rusya’ya karşı flaş hamle! Rus fosil yakıt dönemi sona erdi

Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.

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