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Kan donduran görüntüler! George Floyd cinayeti polis kamerasında

'u öldürmekle suçlanan polis memuru 'in yargılandığı dava pazartesi günü başlamıştı. Davanın üçüncü gününde, Chauvin’in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Kan donduran görüntüler! George Floyd cinayeti polis kamerasında

'de Mayıs 2020'de polis memuru tarafından boynuna basılıp öldürülen davasının üçüncü gününde, Chauvin'in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.


ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3'üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.


Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd'un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin'in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.


GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ
Öte yandan, Mayıs 2020'de ABD'nin kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava Pazartesi günü başlamıştı. Chauvin'in ise 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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