ABD Rusya'nın fonlarına el koyabilir! Teröre destek veren ülkeler listesine mi eklenecek?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenip eklenmediğine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Blinken diğer yandan Rusya'nın fonlarına el konulabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınıp alınmaması konusunda ilgili teknik birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato'daki bütçe oturumunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE Mİ ALINACAK?
Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok." şeklinde yanıt verdi.
Rusya'nın Suriye'den sonra şimdi de Ukrayna'da yıkıma neden olduğunu belirten Graham, Biden yönetiminin bu konuda atacağı herhangi bir adıma tüm Senato'nun tam destek vereceğini ve Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine yeniden alınması gerektiğini ifade etti.
BIDEN NET YANIT VERMEMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemesini" talep etmiş, Biden'ın ise bu talebe net bir karşılık vermediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.
RUSYA'NIN FONLARINA EL KONULABİLİR
Öte yandan, Blinken, Adalet Bakanlığının, Rusya'ya ait dondurulan fonlara hukuken el konulup konulamayacağı konusunu incelediğini dile getirdi ancak detaya girmedi.
Blinken ayrıca Rusya'ya ilerleyen haftalarda yeni yaptırımlar getireceklerini ve Moskova'nın Ukrayna'da geri adım atmadıkça yaptırım dalgasının da süreceğini kaydetti.
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