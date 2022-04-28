ABD Rusya’nın fonlarına el koyabilir! Teröre destek veren ülkeler listesine mi eklenecek?

TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE Mİ ALINACAK?

Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok." şeklinde yanıt verdi.

Rusya'nın Suriye'den sonra şimdi de Ukrayna'da yıkıma neden olduğunu belirten Graham, Biden yönetiminin bu konuda atacağı herhangi bir adıma tüm Senato'nun tam destek vereceğini ve Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine yeniden alınması gerektiğini ifade etti.