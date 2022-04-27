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ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası Türkiye’de yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası Türkiye’de yapıldı

ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu Ankara ile iş birliği içinde Türkiye’de takas etti.

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