Son dakika | George Floyd davasında önemli gelişme! Görgü tanıkları dinlendi

"SEDYEDE YATAN TEPKİSİZ BİR BEDENDİ"

Olay günü acil müdahale ekibi olarak bölgeye gelen itfaiye kaptanı Jeremy Norton da Floyd'a yardım etmek için ambulans görevlileri ile olay yerinden iki blok ötede buluştuklarını ancak durumun ümit verici görünmediğini belirtti.

Norton, "Sedyede yatan tepkisiz bir bedendi." diyerek Floyd'dan hiçbir şekilde nabız alınamadığını tespit ettiklerini ve polisin gözaltında gerçekleşen bir ölüm olduğu için olayı itfaiye teşkilatındaki amirine rapor ettiğini kaydetti.

Dün görülen davada tanık sandalyesine en son gelen Chauvin'in amiri Çavuş David Pleoger da polisin eğitim protokollerine göre belli şartlarda güç kullanabileceğine ancak kontrol sağlandıktan sonra bunun durması gerektiğine işaret etti.