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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 61. gün! Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 61. gün! Ukrayna’da 5 tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 61. günde devam ediyor. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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