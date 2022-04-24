Rusya ile imzalar atıldı! Deniz ticareti artacak | Limanlar için de düğmeye basıldı

Ayrıca Soçi'nin Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili de bazı girişimleri olabileceği, Kavkaz Limanı'nın 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu ifade edildi.