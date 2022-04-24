Rusya ile imzalar atıldı! Deniz ticareti artacak | Limanlar için de düğmeye basıldı
Son dakika haberine göre: Rusya ile Türkiye arasında lojistik krizinin aşılması ve ticaretin artırılması için limanlar konusunda yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Novorossisk Limanı’nda altyapı çalışmaları hızlanacak. Soçi ve Kavkaz Limanı için de düğmeye basıldı.
Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında yaşanan karayolu taşımacılığındaki yoğunluk sebebiyle taşımacılığın daha çok deniz tarafına kaydırılması planlanıyor.
Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sanayicilere gönderdiği yazıda, Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Kovid-19 pandemisi sürecinde, kara sınır kapılarının kapanması nedeniyle denizyolu taşımacılığının öneminin arttığı, Türkiye'nin karayolu ile gerçekleştirdiği dış ticaret güzergâhlarının denizyolu ile çeşitlendirilmesinin öneminin bir kez daha tekrar ortaya çıktığı vurgulandı.
RUSLAR TÜRKİYE'YE BİLDİRDİ
Bu çerçevede, Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Rus yetkililer tarafından Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığının kendilerine iletildiği duyuruldu.
Ayrıca Soçi'nin Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili de bazı girişimleri olabileceği, Kavkaz Limanı'nın 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu ifade edildi.
BEKLEME SÜRESİ 2 SAATİ AŞMAYACAK
Kavkaz Limanı'na seyir yaparken Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan sorunların minimize edildiğini, Kerç Boğazı'na gemi geçişlerindeki beklemelerin 2 saatten fazla sürmediğini Türkiye'ye bildiren Rusya, karayolu nakliyecilerinin Kavkaz'ı bir transit liman olarak kullanabileceklerini Ulaştırma Bakanlığı'na iletti.
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