Bakan Çavuşoğlu: Rusya’dan Suriye’ye giden askeri ve sivil uçaklara hava sahasını kapattık

'RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATTIK'

Rusya'nın Suriye'ye giden sivil uçaklarına hava sahasının kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisan'a kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Yani aslına biz hem Montrö hem diğer konularda sureci diyalog yoluyla yürütüyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rus Oligarkların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili soruya da "Yaptırımlara katılmayan bir ülkeyiz, bir firma iş yapmak istiyorsa kanunlarımıza ve uluslararası hukuka uymaları lazım" yanıtını verdi.