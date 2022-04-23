Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden askeri ve sivil uçaklara hava sahasını kapattık
Son dakika açıklamalarında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde kapsamlı bir metin var, liderler müzakere ediyor. Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık.” dedi.
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretine giderken uçakta baısn mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna meselesi, yaptırımlar ve ABD ile olan F-16 konusu üzerine krtik açıklamalar yaptı.
"ARKA KAPI DİPLOMASİSİ İŞLİYOR"
Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor" diyen Çavuşoğlu, son noktayı liderlerin koyacağını belirtti.
RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ
Müzakerelere dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, "Geldiğimiz son noktada ortada. Müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var, onun dışında yine bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte bir ortak deklarasyon taslağı da olduğunu görüyoruz. Daha çok tarafsızlık, güvenlik ve garantiler üzerine odaklandıklarını görüyoruz. Son noktayı liderlerin koyması lazım. Bir anlaşma istiyorlarsa bu kaçınılmaz" şeklinde konuştu.
'RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATTIK'
Rusya'nın Suriye'ye giden sivil uçaklarına hava sahasının kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisan'a kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Yani aslına biz hem Montrö hem diğer konularda sureci diyalog yoluyla yürütüyoruz" diye konuştu.
Çavuşoğlu, Rus Oligarkların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili soruya da "Yaptırımlara katılmayan bir ülkeyiz, bir firma iş yapmak istiyorsa kanunlarımıza ve uluslararası hukuka uymaları lazım" yanıtını verdi.
ABD'DEN F-16 TALEBİ
Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkileri de değerlendiren Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin yapıcı bir tutum gördüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, "F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Zaten yaptırımlara tabi değil biliyorsunuz. Ama genel anlamda savunma sanayiinde kısıtlamalar var ve Kongre'nin iznine tabi. Görüşmeler de gayet iyi geçiyor. Karşı çıkan Kongre üyelerinin sayısı çok fazla değil" şeklinde konuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e 25 Mayıs'ta da İsrail'e gideceğini de açıkladı.
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