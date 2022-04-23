Fransa’da seçim yarışması! Macron mu Le Pen mi? İşte anket sonuçları

MACRON NE VAAT EDİYOR?

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı olduğu 5 yıllık süreç birçok iç karışıklık, eylemler ve Fransız halkının genel memnuniyetsizliğiyle geçti. Sarı Yelekliler'in eylemleri, göçmen sorunu, bozulan ekonomi ve dünyada yaşanan gelişmelerin ülkeye etkisi gibi konular Macron'u zorladı ve seçmen desteğinde azalmaya yol açtı.

Halkın yanında olmadığı ve zenginleri ve sanayicileri koruduğu iddia edilen Macron için en önemli seçim vaatlerinin başında memurlar, işçiler ve emeklilerin haklarının ve aldıkları maaşların artırılması var.

İklim kriziyle ilgili olarak da harekete geçeceğinin sinyallerini veren Macron ekonomik konular bir yana aslında genel itibarıyla rakibi Le Pen'in aşırı sağcı tutumlarına karşı duran bir kampanya yürüttü ve ülkedeki azınlıklara, farklı dinlerden Fransız vatandaşlarına, sığınmacılara ve fakir halka umut dağıttı.