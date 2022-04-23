Fransa'da seçim yarışması! Macron mu Le Pen mi? İşte anket sonuçları
Fransa'da halk cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Sandıkta mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen yarışacak. Peki sandıktan kim galip çıkacak? İşte anketlerde son durum ve iki siyasetçinin yıllara uzanan amansız mücadelesi...
Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışacak. Seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmen sayısı 48 milyon 700 bin civarı. Yarın sabah Fransa saatiyle sabah 8'de başlayacak oy verme işlemi taşrada 19'da, büyük kentlerde ise 20'ye kadar devam edecek.
Resmî sonuçlar Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak. Seçimin galibi cumhurbaşkanlığı koltuğuna 13 Mayıs'ta oturacak.
ANKETLERDE SON DURUM
Kamuoyu araştırmalarında Macron şu an için Le Pen'in önünde görünüyor. Araştırmalar, ikinci turda oyların Macron yüzde 51'ini, Le Pen ise yüzde 49'unu alacağını tahmin ediyor.
Macron yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilirse, ülkesinde 20 yıldır üst üste iki kez cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ilk siyasetçi olacak. Macron, Fransa'da 2017'de seçildiğinde de ülkenin en genç cumhurbaşkanı unvanını almıştı.
2017'NİN TEKRARI MI YAŞANACAK?
Siyaset yorumcuları yarın yapılacak seçimlerin 2017'deki seçimlerin bir benzeri olacağı görüşünde. Diğer adayların ilk turu geçemediği bu seçimlerde Macron ve Le Pen bir kez daha karşı karşıya kaldılar. Fransız seçmenlerinin çoğu ikinci turda daha çok ya da daha farklı isimler görmek istiyordu. Şimdi ise ülkeye 'kötünün iyisini seçmek zorundayız' kanısı hâkim olmuş durumda.
MACRON NE VAAT EDİYOR?
Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı olduğu 5 yıllık süreç birçok iç karışıklık, eylemler ve Fransız halkının genel memnuniyetsizliğiyle geçti. Sarı Yelekliler'in eylemleri, göçmen sorunu, bozulan ekonomi ve dünyada yaşanan gelişmelerin ülkeye etkisi gibi konular Macron'u zorladı ve seçmen desteğinde azalmaya yol açtı.
Halkın yanında olmadığı ve zenginleri ve sanayicileri koruduğu iddia edilen Macron için en önemli seçim vaatlerinin başında memurlar, işçiler ve emeklilerin haklarının ve aldıkları maaşların artırılması var.
İklim kriziyle ilgili olarak da harekete geçeceğinin sinyallerini veren Macron ekonomik konular bir yana aslında genel itibarıyla rakibi Le Pen'in aşırı sağcı tutumlarına karşı duran bir kampanya yürüttü ve ülkedeki azınlıklara, farklı dinlerden Fransız vatandaşlarına, sığınmacılara ve fakir halka umut dağıttı.
MARİNE LE PEN NE SÖYLÜYOR?
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen aslında Fransa siyaset sahnesinin en tanınmış yüzlerinden biri. Üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen bu kez seçilebileceğine daha fazla inanıyor. Seçmenlerine kampanyası süresince referandum sözü veren Le Pen göçmenler konusunda yeni yasalar çıkarmayı düşünüyor.
Aslında seçim vaatlerinin çoğu da milliyetçi ve göçmen düşmanı Fransızların isteklerinden ibaret. Le Pen, bir yandan da kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı düşünüyor. Gerçekte Macron'un aldığı destek, Le Pen'e karşı olan ve Fransa'nın bayrağında bile simgelenen özgürlük ve demokrasi anlayışından kopacağından korkan Fransızlardan geliyor.
Anketlerde puan farkı çok az olsa da Macron seçimi kazanacağından emin görünüyor
FRANSA TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?
Uzun yıllar sömürgeci bir ülke olan ve bu sebepten çok farklı kültürlerden ve ırklardan sayısız insanı barındıran Fransa'da genel itibarıyla bir hoşgörü ortamı mevcut.
Öte yandan son birkaç yılda tüm dünyada artan göçmen krizlerinin etkisi Fransa'da da hissediliyor. Ülke daha fazla sığınmacıya kapıyı açtıkça Fransız halkı ülkenin içine düştüğü durumdan Fransız olmayan vatandaşları sorumlu tutmaya başlıyor.
Fransa'da aşırı sağın ve Le Pen'in yükselişinin ardında da bunun gibi sebepler var. Rakibi Macron da Fransa'nın kurucu değerlerini aşırı sağa karşı koruduğu şiarıyla hareket etmeyi yeğliyor.
İslamofobi ve ırkçılıkla öne çıkan Le Pen'den çekinen Fransızlar gerçekte Macron'la Le Pen arasında bu konularda çok büyük farklar olmadığını savunuyor.
Fransa'da 20 yıl önce 2002'de aşırı sağcı lider Mariene Le Pen'e karşı seçimi yüzde 82,21'le bitiren Chirac'a karşılık 2017'de ara önemli ölçüde kapanmış, Macron yüzde 66, Le Pen yüzde 34 oy almıştı.
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