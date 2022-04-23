Zelenskiy'den Putin'e barış çağrısı: Savaşı bitirmek üzere toplantı yapalım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Rus lider Putin'e çağrıda bulunarak savaşı bitirmek üzere toplantı yapmaya davet etti. Zelenskiy ayrıca "Mariupol'deki askerlerimiz öldürülürse Kiev, Moskova ile görüşmelere son verecek." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenskiy Putin'e çağrısında savaşı bitirimek için toplantı yapmayı teklif etti.
"ASKERLERİMİZ ÖLÜRSE GÖRÜŞMELER BİTER"
Ayrıca Zelenskiy, "Mariupol'deki askerlerimiz öldürülürse Kiev, Moskova ile görüşmelere son verecek." dedi.
"SAVAŞI KAZANIRSAK EN GÜÇLÜ ORDULARDAN BİRİ OLACAĞIZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada "Savaşı kazandığımızda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" ifadelerini kullandı.
"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"
Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini dile getirdi.
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