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Fransa'da eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Fransa’da eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı

Fransa'daki Nanterre savcılığı, eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Ghosn’un halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, tutuklama emrinin şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

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