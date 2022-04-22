Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Müslümanlara çağrı

Müslümanların görevinin tüm imkanlarıyla barış ve iyilik yolunda çalışmak olduğunu belirten Erbaş, "Müslümanlar olarak bize düşen, bulunduğumuz her yerde güven ve huzura katkıda bulunmaktır. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozacak kötülüklere karşı mücadele etmektir. Bize düşen, İslam'ın emirlerine riayet etmek, tavsiyelerine hakkıyla uymaktır. İslam'ın yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmak, böylelikle İslam'ı en güzel şekilde temsil etmektir. Unutmayalım ki birçok insan İslam'ı biz Müslümanların söz ve davranışlarına göre değerlendirmekte ve buna göre ya bizim yüzümüzden ondan uzaklaşmakta ya da bizim vesilemizle ona yakınlaşmaktadır. Ve yine unutmayalım ki güzel bir söz ve davranışımızdan dolayı bir insanın İslam ile tanışması dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

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