Son dakika: Avrupa basınında dikkat çeken analiz: Savaşın kazananı Türkiye! Erdoğan isterse "şah ve mat" der

Polonya basınının "Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye" manşeti.

"ERDOĞAN İSTERSE ŞAH VE MAT DER"

Başkan Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi.