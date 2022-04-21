Son dakika: Avrupa basınında dikkat çeken analiz: Savaşın kazananı Türkiye! Erdoğan isterse "şah ve mat" der
Son dakika haberi... Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba Avrupa'da övgü almaya devam ediyor. Polonya merkezli Dziennik gazetesi, "Savaşın kazananı Türkiye" başlığını atarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" değerlendirmesinde bulundu.
"UKRAYNA SAVAŞI'NIN KAZANANI TÜRKİYE"
Türkiye'nin her iki ülke ile olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, "Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye." manşeti atıldı.
Polonya basınının "Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye" manşeti.
"ERDOĞAN İSTERSE ŞAH VE MAT DER"
Başkan Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi.
Polonya basını, tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine (Irak ve Karabağ) de aralıksız devam ettiği vurgulandı.
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