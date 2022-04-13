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Ukrayna'da tutuklanan Viktor Medvedçuk'un eşinden Başkan Erdoğan'a yardım çağrısı: Otoriteniz oldukça büyük sizi dinliyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Ukrayna’da tutuklanan Viktor Medvedçuk’un eşinden Başkan Erdoğan’a yardım çağrısı: Otoriteniz oldukça büyük sizi dinliyorlar

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta flaş bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna lideri Zelenskiy 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un yakalandığını duyurmasının ardından Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko ise bugün paylaştığı bir video mesajla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti. Marchenko "Otoriteniz oldukça büyük. Ukraynalılar size saygı duyuyor ve sizi dinliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık iki ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

VATANA İHANETTEN EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.

Medvedchuk, 24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Söz konusu gelişmeler sonrası Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Marchenko, kendi dilinde yaptığı konuşmanın kısa bir bölümünde Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" dedi.

Marchenko'nun Rusça açıklamaları ise şöyle:

"Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Otoriteniz oldukça büyük. (Ukraynalılar) Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Otoritenizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum"

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