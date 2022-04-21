Ukrayna’dan Rusya savaşı hakkında korkutan açıklama! 208 çocuk yaşamını yitirdi

Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.

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