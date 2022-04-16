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ABD'de idamlık mahkum Richard Bernard Moore kurşuna dizilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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ABD’de idamlık mahkum Richard Bernard Moore kurşuna dizilecek

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki mahkeme, idam edilmek için bekleyen mahkumun Richard Bernard Moore'yı, seçenekler arasına yeni dahil edilen, "idam mangası" tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçtiğini açıkladı.

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