Son dakika: Şangay’da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar

DİZ ÇÖKÜP POLİSE YALVARDILAR

Polisin kameralar önünde bir kaç kişiyi tutukladığı video Çin halkının yaşadığı öfkenin sadece bir kısmını gösteriyor. Sosyal medyadaki bir başka videoda yetkililer birini zorla araca bindirirken arkada ağlayan bir kadının "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. Başka bir videoda, insanların diz çökerek polise durması için yalvardığı görülüyor.

GÜNLÜK 2 BİN VAKA, HALK SAKİNLERİ GIDA SIKINTISI ÇEKİYOR

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor. Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Şehirdeki insanlar uzun süredir evlerine kapatıldı; birçoğu hükümetin sebze, et ve yumurta bırakmasını beklemek zorunda.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.