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Son dakika: Şangay'da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Son dakika: Şangay’da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar

Son dakika haberi... Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı tutulan Şangay sakinleri karantina merkezlerine gitmemek için polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin insanları kollarından sürükleyerek karantina merkezine götürdüğü görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Çin'in 'Sıfır-Kovid' politikasını uygulayan diğer şehirlerinin aksine geçtiğimiz aya kadar daha rahat bir yaklaşım benimseyen Şanghay bu kez katı kısıtlamaların göbeğinde.

Omicron varyantı vakalarındaki artışın ardından Şanghay'da yaklaşık 25 milyon kişi sıkı bir kapanmanın üçüncü haftasına girdi.

EVLERİNİN BALKONLARINA ÇIKIP ÇIĞLIK ATIYOLAR

Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı olan kent sakinleri uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile isyan bayrağını açtı. Güvenlik güçlerinin Karantina merkezine götürme çabalarına ayak direyen insanlar sık sık evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atarak tepkisini gösteriyor.

İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyaya düşen yeni bir videoda Şangay sakinlerinin kendilerini karantina merkezine götürmek isteyen güvenlik güçleri ile yaşadığı gerilim gözler önüne serildi.

Görüntülerde kalabalığın içindeki birkaç kişinin polis hattını kırarak karantinadan kaçmaya çalıştığı, tehlikeli madde kıyafeti giymiş güvenlik güçlerinin ise insanları kollarından tutup sürüklediği görülüyor. Videoda kent sakinleri polisi kendilerine vurmakla suçlarken arka planda çığlık ve ağlama sesleri duyuluyor.

DİZ ÇÖKÜP POLİSE YALVARDILAR

Polisin kameralar önünde bir kaç kişiyi tutukladığı video Çin halkının yaşadığı öfkenin sadece bir kısmını gösteriyor. Sosyal medyadaki bir başka videoda yetkililer birini zorla araca bindirirken arkada ağlayan bir kadının "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. Başka bir videoda, insanların diz çökerek polise durması için yalvardığı görülüyor.

GÜNLÜK 2 BİN VAKA, HALK SAKİNLERİ GIDA SIKINTISI ÇEKİYOR

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor. Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Şehirdeki insanlar uzun süredir evlerine kapatıldı; birçoğu hükümetin sebze, et ve yumurta bırakmasını beklemek zorunda.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Karantinadaki halka yemek götüren görevliler

HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR

'Sıfır Kovid 'stratejisine bağlı kalan son ülkelerden biri olan Çin, sıkı karantinalar ve tüm vakaları sağlık tesislere göndererek her enfeksiyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ancak bu yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.Şanghay sağlık komisyonu başkanı Wu Jinglei bu hafta, kentin salgın öncesine göre yüzde 50 daha fazla ambulansa sahip olmasına rağmen, tıbbi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadığını söyledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 10.000 kişiye yalnızca 2,9 pratisyen hekim düşüyor.

NE ZAMAN SONA ERECEK?

Şanghay şimdi şehri üç bölgeye ayırarak bazı kısıtlamaları gevşetti: Kapanma bölgesi, kontrollü bölge ve tedbirli bölge.

Bir hafta içinde yeni vaka görülmeyen bölgeler "kontrol" şeklinde işaretlenecek ve yeni vaka olmadan iki haftaya ulaşırsa "önlem" seviyesine düşürülecek.

Daha az vaka bulunan veya hiç vaka olmayan bölgelerdeki insanlara, konutlarının bulunduğu sitelerde hareket etmelerine izin verilmesi gibi daha fazla özgürlük getirilecek.

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