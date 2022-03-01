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Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Rusya-Ukrayna savaşı 6. gününe girerken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde Yılan Adası'nda Rus askerlerine karşı koyarken öldüğü belirtilen 13 Ukrayna askerin hayatta olduğu ortaya çıktı. Askerlerin Rus ordusunun elinde esir olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci gününde Rusların, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 17 hektarlık küçük Yılan Adası'nı da ele geçirdiği bildirildi.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.

Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git" yanıtını verdi.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

13 ASKERİN HAYATTA OLDUĞU AÇIKLANDI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söz konusu 13 askerin öldüğünü açıkladı. Zelenski, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları 'kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.

Ukraynalı askerler de 'kahramanca' savunmalarıyla dünya medyasında yer aldı.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

ASKERLER, RUS ORDUSUNUN ELİNDE
Ancak gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı. 13 askerin hayatta olduğu bildirildi.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Ukrayna donanmasınından yapılan açıklamada "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan çok mutluyuz" ifadesi kullanıldı.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.

Rusya ordusu daha önce askerlerin öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası’nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Rus devlet televizyonu da askerlerin teslim olduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Ancak görüntülerin gerçek olup olmadığı doğrulanamamıştı.

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