Gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı! Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde
Rusya-Ukrayna savaşı 6. gününe girerken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde Yılan Adası'nda Rus askerlerine karşı koyarken öldüğü belirtilen 13 Ukrayna askerin hayatta olduğu ortaya çıktı. Askerlerin Rus ordusunun elinde esir olduğu belirtiliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci gününde Rusların, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 17 hektarlık küçük Yılan Adası'nı da ele geçirdiği bildirildi.
Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.
Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git" yanıtını verdi.
13 ASKERİN HAYATTA OLDUĞU AÇIKLANDI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söz konusu 13 askerin öldüğünü açıkladı. Zelenski, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları 'kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.
Ukraynalı askerler de 'kahramanca' savunmalarıyla dünya medyasında yer aldı.
ASKERLER, RUS ORDUSUNUN ELİNDE
Ancak gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı. 13 askerin hayatta olduğu bildirildi.
Ukrayna donanmasınından yapılan açıklamada "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan çok mutluyuz" ifadesi kullanıldı.
Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.
Rusya ordusu daha önce askerlerin öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.
Rus devlet televizyonu da askerlerin teslim olduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Ancak görüntülerin gerçek olup olmadığı doğrulanamamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?
- Tata Tiago Türkiye'ye geldi mi? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
- Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?
- İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
- 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı?
- Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!
- Akaryakıt fiyatları son dakika! Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mart'tan itibaren...
- 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? MEB ikinci ara tatil hangi günler?
- Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...
- Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı?