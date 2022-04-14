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Elon Musk'tan Twitter için flaş teklif! Ayırdığı bütçeyi açıkladı | Eğer kabul edilmezse...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Elon Musk’tan Twitter için flaş teklif! Ayırdığı bütçeyi açıkladı | Eğer kabul edilmezse...

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter için talip olduğunu açıkladı. Teklife hazır olduğunu belirten Musk, ayrıdığı bütçeyi de açıkladı. Musk yaptığı açıklamada, "Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." dedi.

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