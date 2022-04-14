Rusya: Moskova kruvazörü battı
Rusya Savunma Bakanlığınca, Ukrayna tarafından Neptün füzesiyle hedef alınarak vurulduğu öne sürülen ve içinde 510 mürettebat bulunan "Moskova" kruvazörünün battığı duyuruldu.
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rus kruvazör gemisi Moskova'nın battığı duyuruldu.
"FIRTINALI DENİZ KOŞULLARINDA GEMİ BATTI"
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mühimmat patlamasının yaşandığı bildirilen Moskova kruvazörünün varış limanına çekildiği sırasında battığı aktarılarak, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
UKRAYNA, MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU DUYURMUŞTU
Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.
510 KİŞİ VARDI
Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti. Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.
Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.
ÜZERİNDE 16 ADET GEMİSAVAR VE S-300 VARDI
Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.
Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.
UKRAYNA MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Dün akşam Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.
Odessa Valisi Maksim Marchenko ise, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.
ABD, GEMİDE NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLDİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade etmiş, "Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" demişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etmiş, "İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil" ifadelerine yer vermişti.
MOSKOVA KRUVAZÖRÜ SALDIRILARIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU
Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti.
Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" demişti.
Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı.
Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor.
2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.
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