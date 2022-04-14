Pentagon: Rusya’da oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz

Kirby, söz konusu kruvazörün Odesa'nın yaklaşık 96 kilometre güneyinde birkaç Rus savaş gemisiyle birlikte olduğunu ifade ederek, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı" dedi.



"İKİ HİKAYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"



ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. Sullivan, "İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil" açıklamasını yaptı.