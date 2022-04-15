Rusya: Moskova kruvazörü battı

Rusya Savunma Bakanlığınca, Ukrayna tarafından Neptün füzesiyle hedef alınarak vurulduğu öne sürülen ve içinde 510 mürettebat bulunan "Moskova" kruvazörünün battığı duyuruldu. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi" denildi.

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