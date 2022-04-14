15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri CIA Direktörü Willam Burns: Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı

CIA Direktörü Willam Burns: Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
ABONE OL
CIA Direktörü Willam Burns: Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna’nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin’in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA