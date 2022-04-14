Pakistan’da eski Başbakan İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından suçluların iktidara getirilmesi için başlatılan rejim değişikliği ve egemen Pakistan için kesin duruşları sebebiyle istifa eden milletvekillerine teşekkür etti.

GAZETECİLER, HAN'IN İSTİFA KARARINI YORUMLADI

Siyasi Analist ve Gazeteci Habib Ekrem, yaptığı açıklamada, "PTI, yeni hükümetin yabancı komplo ile geldiğine dair bir anlatıya sahip. Bu nedenle parlamentoda kalarak yeni hükümeti meşrulaştırmak istemiyorlar." dedi.