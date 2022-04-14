Pakistan’da İmran Han’dan flaş çağrı: Erken seçip yapmazsanız halkı sokağa çıkarırım

SEÇİMLERİ YAPIN HALKI SOKAĞA ÇIKARACAĞIM

Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi. Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD'ye Pakistan'da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.