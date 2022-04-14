Pakistan'da İmran Han'dan flaş çağrı: Erken seçip yapmazsanız halkı sokağa çıkarırım
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, ülke genelinde erken seçimin bir an önce yapılmasını talep ederken aksi halde halkı sokağa çıkaracağını ifade etti. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.
SEÇİMLERİ YAPIN HALKI SOKAĞA ÇIKARACAĞIM
Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi. Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD'ye Pakistan'da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.
ÇOK SAYIDA PAKİSTANLI ÖLDÜRÜLDÜ
Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti. PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.
İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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