Başkan Erdoğan, Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif’i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

ŞERİF'TEN TEŞEKKÜR

Şahbaz Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

PAKİSTAN'DA BAŞBAKAN SEÇİLEN ŞAHBAZ ŞERİF YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI



Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Sanjrani tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Senato Başkanı Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Şerif, Pakistan'ın 23. başbakanı oldu.

Yemin töreninde PML-N liderinin ittifak kurduğu parti liderlerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları da hazır bulundu.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ



Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

PAKİSTAN'IN YENİ BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?



Eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi Şerif, İmran Han'ın görevden düşürülme girişiminde öncü rol oynadı.

Pencap eyaletinin Lahor şehrinde 1951'de dünyaya gelen Şerif'in kökleri, bugün Hindistan sınırları içerisinde bulunan Cammu Keşmir'in Anantnag kentine dayanıyor.

20. yüzyılın başlarında Anantnag'dan Amritsar'a yerleşen Şerif'in ailesi, Hindistan'ın ikiye bölünmesinin ardından 1947'de Pakistan'ın Lahor şehrine göç etti. Şahbaz Şerif, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Lahor'da tamamladı.

Ticarete atılım

Orta sınıf bir tüccar olan babası Muhammed Şerif, Lahor'da demir işine başlayarak küçük ölçekli bir fabrika kurdu. Eğitimini tamamlamasının ardından Şahbaz Şerif, tıpkı ağabeyi Navaz Şerif gibi 1970'lerden itibaren ailesinin ticari işleriyle ilgilenmeye başladı.

Ailenin fabrikaları, tartışmalı millileştirme politikası kapsamında 1974'te eski Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto tarafından devlet kontrolüne alındı. Fabrikalar, General Ziya'ül Hak'ın askeri darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından Şerif ailesine geri verildi.

Siyaset sahnesine giriş

Şerif ailesi, ülke sıkıyönetim altındayken 1980'lerde politikaya atıldı. Aileden siyasete atılan ilk isim Navaz Şerif oldu ve Pencap eyaletinde General Gulam Jilani'nin yönetiminde Maliye Bakanı olarak göreve geldi.

Siyasi muhalifleri, "Şerif ailesini sıklıkla sıkıyönetim ve General Jilani'nin ürünleri" olmakla itham etti.

Şahbaz Şerif ise 1988'de Pencap meclisine, 1990'da da Ulusal Meclise milletvekili olarak girdi.

1993'te Pencap meclisine ikinci kez milletvekili seçilen Şahbaz Şerif, 1996'ya kadar muhalefet lideri olarak görev yaptı.

Şahbaz Şerif, 1997'de Pencap Başbakanı seçildi ancak 1999'da General Pervez Müşerref'in darbesiyle görevi sona erdi.

Sürgün yılları

Aile, 2001'de eski Suud Kralı Abdullah bin Abdel Aziz'in devreye girmesiyle Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi.

Sürgün yıllarını Cidde'de sürdüren Şerif ailesi, 2007'ye kadar burada yaşadı.

Aile, 2007'de Pakistan'a geri döndü ve Şahbaz Şerif, 2008'de yapılan seçimlerde ikinci kez Pencap Başbakanı oldu. Şerif, 5 yıllık görevini doldurmasının ardından yapılan seçimlerde, üçüncü defa Pencap Başbakanı seçildi ve görev süresi 2018'de sona erdi.

2018'de ülkede yapılan genel seçimlerde Ulusal Meclise giren Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'ye kadar muhalefet lideri olarak görev yaptı. Şahbaz Şerif, ağabeyi Navaz Şerif'in isminin Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince Temmuz 2017'de görevden uzaklaştırılmasının ardından aynı yıl PML-N lideri oldu.

Ülkenin siyasi tarihinde önemli yeri olan Şerif ailesi, sıklıkla yolsuzluklarla suçlandı. Navaz Şerif, Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz ve damadı Muhammed Safdar Avan, Şahbaz Şerif, Şahbaz Şerif'in iki oğlu Süleyman ve Hamza Şerif çok sayıda yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Bununla birlikte aile, yolsuzluk iddialarını reddederek iç siyasetteki hesaplar nedeniyle komploya maruz kaldıklarını yineledi.

İmran Han döneminde, Eylül 2020'de kara para aklama ve yolsuzluk davaları sebebiyle tutuklanan Şahbaz Şerif, Nisan 2021'de kefaletle serbest bırakıldı.

Hakkındaki davalar sebebiyle 10 ay cezaevinde yatan Navaz Şerif ise Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakıldı. Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan Navaz Şerif, hala Londra'da bulunuyor.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 2 Aralık 2020'de yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etti.

Pencap'taki çalışmalar

Pencap, 110 milyonu aşan nüfusuyla 220 milyonluk Pakistan'ın en kalabalık eyaleti. Eyalete, ülkenin kültür, tarih, ekonomik ve sinema endüstrisinin merkezi olarak nitelendirilen Lahor başkentlik yapıyor.

Pakistan'ın en sanayileşmiş eyaleti olan Pencap, ülkenin geri kalanıyla kıyaslandığında refah düzeyinin yüksek olmasıyla biliniyor.

Pencap'taki başbakanlık yıllarında etkili bir yönetici ve bürokrasiyi idare etmeyi bilen bir lider olarak öne çıkan Şahbaz Şerif, başbakanlığı döneminde iletişim ve ulaşım altyapısının küçük ve kırsal bölgeler dahil geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Türkiye ve Çin'e bakış

Şahbaz Şerif, daha önceki açıklamalarında, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini ve bunun Pakistan için önemli olduğunu söyledi.

Lahor'da yaşayan siyasi analist Selman Gani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şahbaz'ın Çin ve Türkiye'ye önem verdiğini belirtti. Gani, Şahbaz'ın Çin'in savaş ve ekonomi alanındaki mücadelesinden etkilendiğini, Çinli diplomatların da Şahbaz'ın sıkı çalışması ve yönetimine hayranlık duyduğunu ifade etti.

64 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Projesi, eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015'te imzalandı.

Gani, Şahbaz Şerif'in Pencap eyaletinin kalkınmasında Türk modelini esas aldığını vurgulayarak, başbakanlığı döneminde eyalette çok sayıda Türk ve Çinli şirkete proje verildiğini kaydetti.