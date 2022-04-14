Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların içinde polis korumasında yaktı! İsveç'te aşırı sağcı lider Paludan'dan küstah hareket
İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması eşliğinde tepkilere rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı. Yaşanan olay sonrası ortalık karışırken, bölgedeki Müslümanlar Paludan'a izin verdiği için polislere taşlarla saldırdı.
KUR'AN-I KERİM'İ ÇAKMAKLA YAKTI
Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı. Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.
OLAYLAR ÇIKTI
Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu. Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı.
"BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi.
Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:
"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."
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