Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya itirafı
DÜNYA ahaber.com.tr
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı derinden etkiliyor. Bir taraftan da Türkiye'ye AB, NATO ve Yunanistan konusunda karşı ikircil tutum sergileyen Avrupa siyasi ve ekonomik anlamda iyice köşeye sıkıştı. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi bir itiraf geldi. Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşamayacağını savundu.
Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.
AVRUPA BÜYÜK ÇIKMAZDA
Avrupa'nın köşeye sıkılmışlığını gözler önüne seren ifadelere yer veren ve Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.
"SAVAŞ DURMAYACAK"
Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce savaşı durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.
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