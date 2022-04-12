Macron'u reddeden Rus gazeteci Alman gazetesine transfer oldu!
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla gündeme oturan isimlerden biri de Rusya devlet televizyonu Channel One’da canlı yayınlanan bir haber programında “Savaşa hayır” yazılı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikova olmuştu. Daha önce Macron'u reddeden Ovsyannikova, Alman Die Welt gazetesine transfer oldu.
Rus devlet televizyonu Channel One'da canlı yayınlanan bir haber programında "Savaşa hayır" yazılı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikova, Alman Die Welt gazetesine transfer oldu.
Ovsyannikova, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından ülke içinde medyayı susturmasını Protesto etmek amacıyla böyle bir eyleme imza atmıştı. Olay dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırmış, Ovsyannikova Rusya'da gözaltına alınarak 14 saatlik sorgusunun ardından 30 bin ruble (yaklaşık 4 bin 100 TL) kefaletle serbest bırakılmıştı.
Ancak Ukrayna işgali sonrası Rusya'da çıkarılan sert basın kanunu kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılabileceği ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu.
MACRON'U REDDETTİ
Gözaltı sürecinin ardından Channel One'daki görevinden istifa eden 43 yaşındaki Rus gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen iltica teklifini reddederek Rusya'da kalacağını duyurmuştu. Ancak dün Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Marina Ovsyannikova'nın freelance muhabir olarak işe başladığını açıkladı.
Ovsyannikova'nın Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden haber yapacağı, gazete ve televizyon kanalı için düzenli yayınlar hazırlayacağı da belirtildi.
ÖZGÜRLÜK GÖREVİ
Die Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Marina Ovsyannikova'yı zorlu bir zamandaki cesareti için tebrik ederek, devlet baskısına rağmen en önemli gazetecilik erdemlerini savunduğunu belirtti. Marina Ovsyannikova ise Die Welt'in de tıpkı Ukrayna'daki cesur insanlar gibi özgürlüğü savunduğunu söyleyerek, "Bir gazeteci olarak, özgürlük için ayağa kalkmayı görevim olarak görüyorum" dedi.
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