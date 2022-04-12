Macron’u reddeden Rus gazeteci Alman gazetesine transfer oldu!

ÖZGÜRLÜK GÖREVİ

Die Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Marina Ovsyannikova'yı zorlu bir zamandaki cesareti için tebrik ederek, devlet baskısına rağmen en önemli gazetecilik erdemlerini savunduğunu belirtti. Marina Ovsyannikova ise Die Welt'in de tıpkı Ukrayna'daki cesur insanlar gibi özgürlüğü savunduğunu söyleyerek, "Bir gazeteci olarak, özgürlük için ayağa kalkmayı görevim olarak görüyorum" dedi.