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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye flaş suçlama! Çeteleri destekliyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den ABD’ye flaş suçlama! Çeteleri destekliyorlar

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD yönetiminin çeteleri desteklediğini iddia etti. Trump döneminde çetelere karşı mücadelede ABD'den destek aldığını belirten Bukele, "Şimdi ise ülkemizdeki çeteleri destekliyorlar" dedi.

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