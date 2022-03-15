Rusya’da canlı yayın sırasında ’savaşa hayır’ protestosu! Gözaltına alındı

Konuşmasının devamında Rus muhalif lider Alexei Navalny'den de bahseden Ovsyannikova, "Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldık. Kremlin Navalny'yi zehirlediğinde biz mitinglere gitmedik. Bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik. Şimdi artık tüm dünya bize sırtını döndü ve torunlarımızda bu kardeş katili savaşının utancından kurtulamayacak. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" dedi.

OVSYANNİKOVA GÖZALTINA ALINDI

Rusya'da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya'da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova'nın ise, Ovsyannikova'nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya'da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova'nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.