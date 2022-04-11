Yunanistan’dan iki yüzlü mülteci tavrı! Suriyelilere ölüm Ukraynalılara yaşam

OKULA GİDEMİYORLAR

Tarım sektöründe 140 bin, turizmde 50 bin işgücü açığı olduğunu ilan eden hükümet, Ukraynalılara iş sözü de verdi. Ülkedeki kamplarda 32 bin 600 sığınmacı bulunurken, Ukrayna'dan gelenlerin sayısı 18 bin. Atina yakınlarındaki Ritsona kampının eğitim sorumlusu Pepi Papadimitriou, "Ukraynalı mülteciler ile diğerleri arasında net bir ayrım yapılıyor" ifadelerini kullandı ve onlarca çocuğun Ritsona'ya üç buçuk yıl önce geldikleri halde okula gidemediğini anlattı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Bill Frelick de "Yunanistan, Ukraynalıları 'gerçek mülteciler' olarak kabul ederken, öte yanda Afganlara, savaş ve şiddetten kaçan diğerlerine acımasız geri itmeler yapıyor" diye konuştu. Frelick, Atina hükümetini "çifte standart" uygulamakla suçladı. Yunanistan sık sık Ege Denizi ya da Meriç Nehri üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri geri itmekle suçlanıyor. Yunan sınır güçlerinin Mülteci botlarını batırmaya çalıştığı vakalar sık sık kayda alınmıştı.