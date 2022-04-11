Yunanistan'dan iki yüzlü mülteci tavrı! Suriyelilere ölüm Ukraynalılara yaşam
2015’ten beri göçmenlere yönelik uygulamalarıyla tartışma konusu olan Yunanistan’ın, Ukraynalılara karşı tutumu çok farklı oldu. Afganların bulunduğu kamplar Ukraynalılara yer açmak için boşaltılırken yeni gelenlere çalışma vizesi de verildi.
Sığınmacılara karşı sert politikasıyla bilinen Yunanistan'ın Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mültecilere yönelik tutumu çok farklı oldu. Ülkenin kuzeyindeki Serres kentinde Ukraynalılara yer açmak için yaklaşık 100 Afgan bulundukları yerden çıkarıldı ve koşulların daha kötü olduğu bir yere nakledildi.
Kampta yaşananları Fransız haber ajansı AFP'ye anlatan 16 yaşındaki Şahran, "Ukraynalılar gelmeye başlayınca bize gitmemiz söylendi. Bizi kampın başka bir bölgesine, çok kirli bir konteynere götürdüler" dedi. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, geçen ay yaptığı bir açıklamada Ukraynalılar için "gerçek mülteciler" ifadesini kullanmıştı. Suriyeli ve Afgan mültecileri dışarıdan erişime kapalı, kalabalık kamplarda tutan Atina yönetimi, Ukraynalılar için ise bir yıla kadar çalışma ve oturum izni çıkardı.
OKULA GİDEMİYORLAR
Tarım sektöründe 140 bin, turizmde 50 bin işgücü açığı olduğunu ilan eden hükümet, Ukraynalılara iş sözü de verdi. Ülkedeki kamplarda 32 bin 600 sığınmacı bulunurken, Ukrayna'dan gelenlerin sayısı 18 bin. Atina yakınlarındaki Ritsona kampının eğitim sorumlusu Pepi Papadimitriou, "Ukraynalı mülteciler ile diğerleri arasında net bir ayrım yapılıyor" ifadelerini kullandı ve onlarca çocuğun Ritsona'ya üç buçuk yıl önce geldikleri halde okula gidemediğini anlattı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Bill Frelick de "Yunanistan, Ukraynalıları 'gerçek mülteciler' olarak kabul ederken, öte yanda Afganlara, savaş ve şiddetten kaçan diğerlerine acımasız geri itmeler yapıyor" diye konuştu. Frelick, Atina hükümetini "çifte standart" uygulamakla suçladı. Yunanistan sık sık Ege Denizi ya da Meriç Nehri üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri geri itmekle suçlanıyor. Yunan sınır güçlerinin Mülteci botlarını batırmaya çalıştığı vakalar sık sık kayda alınmıştı.
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