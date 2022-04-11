Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’den Putin açıklaması: Başkan Erdoğan’ı bilgilendirdik

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.



