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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'den Putin açıklaması: Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’den Putin açıklaması: Başkan Erdoğan’ı bilgilendirdik

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa çözüm aranıyor. Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen barış arayışları hızla sürüyor. "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" maksadıyla Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bilgilendirdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, AVUSTURYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü
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