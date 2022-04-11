Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'den Putin açıklaması: Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdik
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa çözüm aranıyor. Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen barış arayışları hızla sürüyor. "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" maksadıyla Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bilgilendirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.
Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?
- TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...
- Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: "3.000 TL'yi bulabilir" Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
- Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki
- Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...