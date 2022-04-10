Ukrayna'dan Rusya'ya petrol ambargosu çağrısı! Çok fazla zamanımız kalmadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bekleyecek zamanı kalmadığını vurgularken, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya petrol ihracatı ambargosu uygulaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
DAHA ACI VERİCİ KISITLAMALAR GELMELİ
Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.
PETROL AMBARGOSU ÇAĞRISI
Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."
JOHNSON, UKRAYNA'YA YENİ MALİ VE SAVUNMA DESTEK PAKETİ İLE GELDİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.
Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.
Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...