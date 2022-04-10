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Ukrayna'dan Rusya'ya petrol ambargosu çağrısı! Çok fazla zamanımız kalmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Ukrayna’dan Rusya’ya petrol ambargosu çağrısı! Çok fazla zamanımız kalmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bekleyecek zamanı kalmadığını vurgularken, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya petrol ihracatı ambargosu uygulaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

DAHA ACI VERİCİ KISITLAMALAR GELMELİ

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

PETROL AMBARGOSU ÇAĞRISI

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

JOHNSON, UKRAYNA'YA YENİ MALİ VE SAVUNMA DESTEK PAKETİ İLE GELDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

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