Çin’de koronavirüs paniği! Kapanmalar yeniden başladı! Halk pencerelerden çığlık atıyor

"İNSANLIK NEREDE?"

Hasta olduğu anlaşılan yaşlı babasını yerel hükümetin mahalle biriminin önüne yatıran bir kişi ise paylaştığı videoda, hastayı ambulansla götürmeyi denediklerini, hiçbir hastanenin kabul etmediğini dile getirerek, "İnsanlık nerede?" diye yakındı.

HASTANELERDEKİ ÖLÜMLER

Bu arada Şanghay Donghai Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın bakım eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden hastaların yakınları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, ölümlerin hastanedeki sağlık görevlilerinin Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınması sonucu oluşan personel açığından kaynaklandığını savundu. Karantina süresince yakınlarına ulaşamadıklarını ifade eden aileler, yetkililerin ölümlere ilişkin açıklama yapmasını beklediklerini belirtti.