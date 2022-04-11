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Son dakika: Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Son dakika haberine göre Pakistan'da Meclis'te yapılan güven oylamasıyla İmran Han hükümeti düşürüldü. Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi. Peki Şahbaz Şerif kimdir? İşte detaylar...

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