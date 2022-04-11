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İtalya Rus milyarder Dmitry Mazepin'in 105 milyon euro'luk mal varlığını dondurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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İtalya Rus milyarder Dmitry Mazepin’in 105 milyon euro’luk mal varlığını dondurdu

İtalya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Rus milyarder Dmitry Arkadievich Mazepin ile oğlu Formula 1 pilotu Nikita Mazepin'in sahibi olduğu 105 milyon euro değerinde villa üzerindeki mal varlığı donduruldu.

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