İsrail ordusu Batı Şeria'ya yeniden takviye güç gönderiyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria boyunca uzanan Ayrım (Güvenlik) Duvarı'nda boşlukların oluştuğu "temas bölgesine" takviye birlikler gönderildiğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin arından bugünden itibaren Batı Şeria'daki temas bölgesine 3 tabur daha gönderilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun "temas hattını, devletin ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için elinden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceği" ifade edildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin "Batı Şeria boyunca uzanan Ayrım (Güvenlik) Duvarı'ndaki boşluktan geçtiğini" söylemişti.
TEL AVİV'DEKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Başkent Tel Aviv'de 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.
İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçmiş, 24 Mart'ta ve dün yapılan açıklamalarda işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirildiği duyurulmuştu.
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