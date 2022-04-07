Rus lider Putin başkanlığında flaş Ukrayna toplantısı

"UKRAYNA'YA KARŞI AKTİF OLMALIYIZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.