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Rus lider Putin başkanlığında flaş Ukrayna toplantısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Rus lider Putin başkanlığında flaş Ukrayna toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.

"UKRAYNA'YA KARŞI AKTİF OLMALIYIZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.

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