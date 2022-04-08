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Son dakika: Slovakya'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi yardımı: S-300 gönderecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Slovakya’dan Ukrayna’ya hava savunma sistemi yardımı: S-300 gönderecek

Son dakika haberine göre Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

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