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Facebook duyurdu: Rusya ve Belarus bağlantılı...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Facebook duyurdu: Rusya ve Belarus bağlantılı...

ABD sosyal paylaşım sitesi Facebook, Rusya ve Belarus bağlantılı grupların siber casusluk yapma ve Ukrayna'daki savaşa odaklanan dezenformasyon kampanyası başlatma çabalarını engellediğini açıkladı.

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