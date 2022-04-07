Son dakika: Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.